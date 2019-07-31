برلمانية: مؤتمر الشباب يوفر فرص الحوار والتواصل مع القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجلسة الافتتاحية الخاصة بالمؤتمر السابع للشباب، مشيرة إلى إن افتتاحه بالعاصمة الإدارية الجديدة إشارة صريحة إلى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وذكرت "عبدالحليم"، في بيان لها، أن العاصمة الإدارية تحولت من حلم على ورق، إلى مدينة ملموسة متكاملة الخدمات والمنشآت، وأصبحت جاهزة لاستضافة أكبر المؤتمرات.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية تسعى لتسليط الضوء على المشروعات القومية وتوعية الشباب بأهميتها، من أجل استكمال خطوات التنمية والتطوير في وقتٍ قياسٍ.

وأوضحت أن مؤتمر الشباب يوفر فرصة فتح باب الحوار والتواصل والتشاور بين القيادة برئاسة الرئيس السيسي، والشباب، ومناقشة جميع التحديات التي تواجههم في حياتهم.