اليابان: سنبقى على تنسيق وثيق مع أمريكا وآخرين بشأن كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ): قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستبقى على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وآخرين بشأن كوريا الشمالية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء أن تصريحات آبي جاءت لصحفيين في طوكيو عقب إطلاق بيونج يانج مقذوفين أكدت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أنهما صاروخان باليستيان قبالة ساحلها الشرقي.

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