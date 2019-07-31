ماكرون يدعو روحاني إلى خفض التوترات مع الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني إلى خفض التوترات مع الولايات المتحدة، وسط خلال دبلوماسي حول مضيق هرمز.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن قصر الإليزيه أن ماكرون قال خلال اتصال هاتفي مع روحاني إن ثمة حاجة إلى تهيئة الظروف بشكل يسمح بنزع فتيل التصعيد، مشيرا إلى أن مهمة باريس هي التأكد من أن جميع الأطراف منفتحة على المفاوضات.
وقال مكتب ماكرون، إن الرئيس الفرنسي يعمل "بالتشاور مع" بريطانيا وألمانيا و"يتواصل" كذلك مع روسيا والصين.
ومن المقرر أن يبحث ماكرون الأزمة الإيرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور فرنسا في 19 أغسطس.
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