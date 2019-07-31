الحكم في دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي، والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف الغير حاضن، وتطبيق الاستضافة بديلًا عن الرؤية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨لسنة٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف الغير حاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات؛ وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.