أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس الاثنين، متهما بالسجن ست سنوات نافذة، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة.
وجاء إيقاف المتهم، بعد تقديم متهمين آخرين في مسطرة جنائية تتعلق بالسرقة، ما أدى إلى اعترافهم بسرقات آخرى، كان آبرزها سرقة مجموعة من المحلات الخاصة ببيع الأدوية والمبيدات الفلاحية.
وأشارت مصادر خاصة، أن المتهمين عمدوا على تغيير توجه كاميرا المراقبة، واستعانوا بمنشار لقطع حواجز النوافذ تم استولوا على كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الحشوية والتجهيزات الفلاحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما غيروا توجه كاميرات المراقبة.. السجن للمتهم بسرقة الأدوية والمبيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.