بعدما غيروا توجه كاميرات المراقبة.. السجن للمتهم بسرقة الأدوية والمبيدات

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس الاثنين، متهما بالسجن ست سنوات نافذة، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة.

وجاء إيقاف المتهم، بعد تقديم متهمين آخرين في مسطرة جنائية تتعلق بالسرقة، ما أدى إلى اعترافهم بسرقات آخرى، كان آبرزها سرقة مجموعة من المحلات الخاصة ببيع الأدوية والمبيدات الفلاحية.

وأشارت مصادر خاصة، أن المتهمين عمدوا على تغيير توجه كاميرا المراقبة، واستعانوا بمنشار لقطع حواجز النوافذ تم استولوا على كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الحشوية والتجهيزات الفلاحية.

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