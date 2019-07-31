حرب الطرق.. 27 قتيلا وآلاف الجرحى في أسبوع واحد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن 27 شخصا لقو مصرعهم، وأصيب 2004 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم، تعتبر بليغة، في 1492 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، فضلا عن السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، إضافة إلى أسباب أخرى.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألف و147 مخالفة، وأنجزت 11 آلاف و527 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألف و620 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و93 ألف و300 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4847 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6556 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 124 مركبة.