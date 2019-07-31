شكرا لقرائتكم ماكرون مجددا لروحاني: يجب نزع فتيل التوتر مع أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مجدداً مباحثات هاتفية "مطوّلة" مع نظيره الإيراني حسن روحاني

كرّر خلالها الدعوة لتهيئة "الظروف" من أجل "نزع فتيل" التوتّر بين إيران والولايات المتّحدة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات.

وأضاف البيان أنّ ماكرون، الذي يقضي حالياً إجازة في جنوب فرنسا، "يبقى على اتّصال بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وكذلك أيضاً بالرئيس روحاني".

Advertisements

وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي يجري فيها الرئيس الفرنسي محادثات مع نظيره الإيراني، كما أنه أجرى مباحثات عديدة مماثلة مع نظيره الأميركي كان آخرها يوم الجمعة الماضي.

وينشط ماكرون على خط التهدئة بين إيران والولايات المتحدة بالتشاور مع ألمانيا وبريطانيا وهو على اتصال مع روسيا والصين، الدول الأربع الأخرى التي تدافع عن الاتفاق النووي.

وبحسب الإليزيه، فإنّ الزيارة التي يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بها في 19 آب/أغسطس إلى بريغانسون (مكان عطلة الرئيس الفرنسي)، ومن ثم قمة مجموعة السبع المقرّرة في بياريتز (جنوب غرب فرنسا) من 24 ولغاية 26 آب/أغسطس ستشكّلان "فرصة جديدة لمناقشة الملف الإيراني"، بحسب الإليزيه.