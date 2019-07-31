فاس.. استعمال السلاح لتوقيف مخمور هدد أمن المواطنين

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستعماله، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت بمنطقة “صهريج كناوة” لتوقيف شخصين كانا في حالة سكر متقدمة وفي ظروف من شأنها المساس بأمن المواطنين، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 39 سنة، بينما عمد مرافقه لتهديد عناصر الشرطة بواسطة السلاح الأبيض، مبديا مقاومة عنيفة، قبل أن يتمكن من الفرار بين أزقة الحي الشعبي المذكور.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه الأول تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لضبط المشتبه فيه الثاني الذي عرض سلامة عناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.