سماء طنجة تتزين بالشهب الصناعية احتفالا بالذكرى العشرين لعيد العرش-فيديو

فيديو: يونس الميموني
تزينت سماء طنجة، أمس الاثنين بالشهب الصناعية، احتفالا بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أجداده.
وانطلقت الاحتفالات مباشرة بعد انتهاء الملك من خطاب العرش، حيث التأم المواطنون في محيط كورنيش البلايا ليستمتعوا بمشاهدة الشهب الصناعية التي أنارت سماء عاصمة البوغاز وتنوعت ألوانها ما بين الأحمر والأخضر والأصفر.
وأذهلت الشهب الصناعية التي استمر إطلاقها حوالي 5 دقائق قبل أن تتوقف، عشرات الأطفال المتواجدين رفقة أسرهم الذين وثقوا هذه اللحظات عبر كاميرا هواتفهم المحمولة.
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