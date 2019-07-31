لهذا الأسباب غاب عباس الفاسي حفل الإستقبال الملكي بقصر بطنجة

غاب القيادي الإستقلالي والوزير الأول السابق، عباس الفاسي عن حضور حفل الإستقبال الذي نظمه الملك محمد السادس ضمن احتفالات عيد العرش في نسختها العشرين. واعتذر الفاسي عن حضور الحفل الذي نظم مساء اليوم الثلاثاء بقصر مرشال بطنجة بسبب كسر في الرجل كان قد أصيب به شهر أبريل الماضي.

وكان الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلاءه العرش قد اختار استقبال عدد من الشخصيات، على رأسها رؤساء الحكومات السابقة. Advertisements واستقبل الملك بعد ظهر اليوم كلا من عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو وعبد الإله ابن كيران، رؤساء الحكومات السابقة. كما استقبل كلا من مصطفى المنصوري، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، وعبد النباوي محمد رئيس النيابة العامة. وحظي اليوم كذلك بالاستقبال الملكي، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، بالإضافة للمسؤولين الأمنيين، عبد اللطيف الحموشي وياسين المنصوري.

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