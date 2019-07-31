كاتانيتش: توقيت غرب اسيا لم يكن صحيحاً وعازمون على بلوغ النهائي

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2019-07-31 | 00:50
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اكد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، ان توقيت اقامة بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا لم يكن صحيحاً، مبيناً ان العراق عازم على بلوغ المباراة النهائية.
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة ان "الحصول على اول ثلاث نقاط في أية بطولة شيء مهم جدا، اما توقيت البطولة فلم يكن صحيحا، ونحن عازمون على تحقيق نتائج ايجابية والوصول الى المباراة النهائية".
واوضح بالقول، "بالرغم من ان هناك فوارق كبيرة بين اللاعبين، لكنني سأعمل على هذه النقطة المهمة، ولاتوجد لدينا أية إصابات".
واوضح بالقول، "بالرغم من ان هناك فوارق كبيرة بين اللاعبين، لكنني سأعمل على هذه النقطة المهمة، ولاتوجد لدينا أية إصابات".
واكد كاتانيت انه "خلال بطولة اسياسيل سأحاول قدر الامكان اشراك جميع، اللاعبين، ولدينا مباريات قريبة ويجب ان لا استقر على تشكيل ثابت، والقائمة النهائية لتصفيات كاس العالم ستشهد لاعبين جدد".
المحرر: محمد خليل
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