بالفيديو.. الظاهري يتحدث عن تفاصيل برنامج بن زايد للجوجيتسو بالأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو عن تفاصيل برنامج محمد بن زايد للجوجيتسو بمخيم مريجب بالأردن.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال الظاهري: "انطلق اليوم برنامج الشيخ محمد بن زايد لرياضة الجوجيتسو في مخيم مريجب بالأردن بتسجيل أكثر من ألف طالب وطالبة".
وأضاف الظاهري: "بعد نجاح اللعبة في الإمارات بمشاركة 140 ألف ممارس، كان التوجيه هو تعميم الفائدة الرياضية تلك على أسر اللاجئين في المخيم".
وتابع الظاهري: "هدفنا تعليم اللاجئين الثقة بالنفس ورفع لياقتهم البدنية وتنمية شعور حب المكان لديهم".
وواصل الظاهري: "أرسلنا أبطال اللعبة في الإمارات الحاصلين على ميداليات من قبل لمشاركة إخوانهم في المعسكر".
وأنهى نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو: "وجدنا ترحيبا كبيرا هنا، رسمنا الابتسامة على الوجوه، ونتمنى لهم التوفيق".
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