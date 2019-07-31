برشلونة على أعتاب التخلص من مالكوم

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي اقتربت من الحصول على توقيع البرازيلي مالكوم جناح فريق برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، نقلاً عن بوابة "شامبيونات" الروسية، إلى أن زينيت اقترب من ضم مالكوم مقابل 40 مليون يورو، منها 35 مليونا قيمة الصفقة و5 ملايين بحسب الأداء والنتائج.

على الجانب الآخر، يريد برشلونة 45 مليون يورو، منها 41 كقيمة للصفقة، و4 ملايين كمتغيرات.

وبالنسبة للاعب تؤكد الصحيفة أن النجم الصاعد قد توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الروسي على التوقيع لخمس سنوات بعقد قيمته 6 ملايين يورو سنوياً.

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ومن جانبه، كان ألكسندر ميدفيديف، رئيس نادي زينيت، قد أكد اقتراب اللاعب البرازيلي من الانتقال إلى صفوف فريقه خلال الميركاتو الحالي.

ولم يحظ مالكوم بثقة الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا، خلال الموسم الماضي، ويعد من أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة قلعة "البلوجرانا" بسبب عدم اقتناع المدرب بقدراته.

ولم يعد اللاعب صاحب الـ22 عاما يشعر برغبة البارسا في وجوده داخل النادي، وبالأخص بعد تعاقد ناديه مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، ووجود أكثر من لاعب مميز في مركزه مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبلي.

وكانت الصحافة الإسبانية رددت أن برشلونة لن يفرط في لاعبه البرازيلي بمقابل أقل من 40 مليون يورو، بعد اهتمام ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال وتوتنهام وإيفرتون بضمه.

وانتقل اللاعب البرازيلي لصفوف البارسا في الصيف الماضي قادما من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو، بعقد يمتد لصيف 2023، وذلك بعد أن كان على أعتاب الانضمام إلى روما الإيطالي.

يذكر أن مالكوم شارك مع البارسا في 24 مباراة بكل المسابقات على مدار الموسم المنقضي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.