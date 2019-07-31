"المواطن هيتسفيد ايه؟".. السيسي يرد على منتقدي العاصمة الإدارية

مصراوي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لمن يوجه انتقادات لجدوى العاصمة الإدارية الجديدة بالنسبة للمواطن العادي. وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة "محاكاة الدولة المصرية 1" ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب الوطني في نسخته السابعة، اليوم الثلاثاء:...

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