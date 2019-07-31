شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى: مؤتمر الشباب سيتحول لأيقونة عالمية انطلقت بدايتها من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب بمثابة نموذج جديد من المشاركة المجتمعية والسياسية والتنموية، وهى ابتكار مصرى أصيل، وسيكون بمثابة أيقونة عالمية الانطلاقة الأولى لها من مصر.



وأضاف السجينى، أن المؤتمرات ساهمت فى تحسين أدوات التواصل بين التنفيذية والشبابية والسياسية والشعبية، وأن هناك توازنا حقيقيا بشأن التواصل الفعال بين فئات وشرائح المجتمع، كما أنها بمثابة نوع من أنواع المنصات التى من خلالها كل من يستطيع أن يساهم فى إعادة بناء الوطن أن يدلى بدلوه فى هذا الإطار.



وأشار رئيس اللجنة، أن هناك تطورا كبيرا فى المؤتمرات التى تم عقدها، والقائم على هذه المؤتمرات ما زال يُبدع فى إضافة أفكار جديدة، وفيما يخص البرنامج الرئاسى يعد تجربة جيدة والمشاركين فى هذا المؤتمر نستطيع أن ننتخب منهم قيادات، وعقب تسكين هذه القيادات فى المناصب التنفيذية تظهر لنا كوادر حقيقة.



ولفت إلى أن المحاكاة التى تتم بين الشباب والجهاز التنفيذى لها العديد من الإيجابيات لوجود الجهة التنفيذية والشباب وطرح أفكار ورؤيا للموضوعات القائمة، وأن الممارسة فى حد ذاتها لها الكثير من الإيجابيات للقائمين على هذا المؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر فى نسخته السابعة له مردود إيجابى لأنه يُقام على أرض العاصمة الإدارية المشروع القومى والأمل الكبير.