كوستاريكا وبنما تعتقلان 48 شخصًا للاشتباه في كونهم من مهربي البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة في كوستاريكا وبنما، الثلاثاء، 48 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة لتهريب الأشخاص كانت تعرض على المهاجرين نقلهم إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكر ممثلو الادعاء في بنما وسلطة الهجرة في كوستاريكا.

وتم احتجاز 38 مشتبها بهم في كوستاريكا و 10 في بنما.

وتقاضت الشبكة ما يتراوح بين 7 آلاف و20 ألف دولار من مهاجرين قادمين من كوبا وهايتي وبعض الدول الآسيوية والأفريقية.

ويسافر المهاجرون جوا بتأشيرات سياحية إلى البرازيل أو الإكوادور أو كولومبيا أو بيرو، ويتم نقلهم برا إلى كوستاريكا، ومنها وعن طريق البحر إلى هندوراس أو عبر اليابسة إلى جواتيمالا لمواصلة رحلتهم نحو الحدود.