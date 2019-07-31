"فتاة الشيخوخة": الرئيس جبر بخاطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قالت منار السعيد المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة الشيخوخة" والتي جلست اليوم جوار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح مؤتمر الشباب اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس هو الشخص الوحيد الذي أجبر بخاطري في مصر".

وأضافت "السعيد" في تصريحات لمصراوي على هامش المؤتمر: "أنا معرفتش أكلم الرئيس خالص لكنه سلم عليا وابتسم، وقعدتي جمبه هي فكرة عظيمة من شخص عظيم بيجبر بخاطر كل الناس".

وأشارت إلى أنها لا زالت تحلم بوظيفة براتب معقول تستطيع العيش منه وتحقيق ذاتها، مؤكدة أنها حققت أحد أحلامها بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعاني منار السيد 23 عامًا من مرض نادر مصاب به 500 شخص حول العالم فقط والذي يظهر الإنسان أكبر من سنه بكثير.​