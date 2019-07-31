نهاية درامية وعلاقة عاطفية.. أهل الفتاة اتهموا القتيل بالسرقة و"مسعف" يكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

علاقة غرامية كتب لها نهاية درامية، بعد أن اعتدى بعض الأهالي على شاب بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى واتهموه بالسرقة، بينما أكد المجني عليه قبل وفاته أن ذلك بسبب حبه لها.

البداية كانت بتلقي ضباط نقطة شرطة الوسطاني بكفر سعد في دمياط، بلاغًا مفاده ضبط شاب أثناء محاولة سرقة مواشي في منزل يملكه "ح.أ" أحد الأهالي.

انتقل النقيب هشام عبد الرازق، رئيس النقطة لمكان الواقعة، وبالمعاينة المبدئية تبين وجود "عبد الرحمن.م" البالغ من العمر 20 سنة، غارقًا في دمائه.

بسؤال مالك المنزل، أقر بأنه، مع عدد من أقاربه، اعتدوا بالضرب على المجني عليه لأنه حاول سرقة المواشي، وحرروا محضرًا ضده.

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على إثر البلاغ والمعاينة الأولية، جرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الشاب المصاب، إلى مستشفى كفر سعد، تمهيدًا لاستجوابه فيما نسب إليه من اتهامات.

وشاءت الأقدار أن يكشف المسعف لضباط الشرطة عما دار بينه وبين الشاب الذي كان يصارع الموت، مؤكدا أنه عاتبه على جريمة السرقة لكن الأخير تبرأ منها.

وأكد للمسعفين أنه ميسور الحال ويمتلك محلًا تجاريا في جمصة، وكشف عن علاقة عاطفية تربطه بابنة مالك المنزل، موضحًا أنهم لجأوا إلى حبس الفتاة لمدة أسبوع وأنها هاتفته تطلب رؤيته، أنه توجه إلى المنزل وفوجئ بوجود عدد من الأشخاص الذين تعدوا عليه بالضرب المبرح.

في المستشفى حاول الأطباء إنقاذ الشاب لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى إخطار قسم شرطة كفر سعد بوجود شبهه جنائية.

تشكل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وانتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة.