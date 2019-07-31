الأربعاء.. تسليم المرحلة الأولى ضمن "إسكان بديل العشوائيات" في منطقة الرويسات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تسليم 48 وحدة سكنية ضمن الإسكان بديل العشوئيات في منطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ الأربعاء، جاء ذلك بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.
وأضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطوير منطقة الرويسات العشوائية بالكامل وإنشاء 496 وحدة سكنية عن طريق صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه للقضاء على العشوائيات بالمنطقة.
وأشار إلى أن الوحدات كاملة المرافق من مياه وغاز طبيعي وصرف وتليفونات ومن المقرر أن يتم تسليم باقي الوحدات تباعًا بعد موافقة جهاز تنمية سيناء على الأسماء.
وأوضح المحافظ أن هذه الوحدات تعد بديلًا آمنًا للمنازل العشوائية التي جرى إزالتها بمنطقة الرويسات لكونها تقع في مناطق خطرة مثل مجرى السيل والضغط العالي والتي قد تنذر بحدوث كارثة في المستقبل.
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