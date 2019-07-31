أفاد موقع "ليبيا" اليوم، الثلاثاء 30 جويلية 2019، إستنادا لمصدر أمني مسؤول من مدينة الزاوية، بوصول أيمن عمران السحاتي، آمر أنصار الشريعة في المنطقة الغربية، إلى مدينة الزاوية، مشيرًا إلى أنه كان متواجدًا منذ مدة طويلة في تركيا
أوضح المصدر الأمني أنه تم رصد وصول السحاتي منذ يومين إلى تونس، ليتم إدخاله إلى ليبيا عبر معبر ذهيبة
أيمن السحاتي هو آمر أنصار الشريعة في المنطقة الغربية، شقيق راف الله عمران السحاتي، أحد قادة أنصار الشريعة الإرهابية سابقًا قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية عام 2011 .
كانت هذه تفاصيل خبر موقع ليبي يزعم : عمران السحاتي آمر "أنصار الشريعة" دخل إلى تونس قادما من تركيا ثم تسلل إلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.