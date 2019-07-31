موقع ليبي يزعم : عمران السحاتي آمر "أنصار الشريعة" دخل إلى تونس قادما من تركيا ثم تسلل إلى...

أفاد موقع "ليبيا" اليوم، الثلاثاء 30 جويلية 2019، إستنادا لمصدر أمني مسؤول من مدينة الزاوية، بوصول أيمن عمران السحاتي، آمر أنصار الشريعة في المنطقة الغربية، إلى مدينة الزاوية، مشيرًا إلى أنه كان متواجدًا منذ مدة طويلة في تركيا

أوضح المصدر الأمني أنه تم رصد وصول السحاتي منذ يومين إلى تونس، ليتم إدخاله إلى ليبيا عبر معبر ذهيبة

أيمن السحاتي هو آمر أنصار الشريعة في المنطقة الغربية، شقيق راف الله عمران السحاتي، أحد قادة أنصار الشريعة الإرهابية سابقًا قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية عام 2011 .