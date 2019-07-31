السيسي: المصريون مصممون على حلمهم بـ"وطن يليق بهم"

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن المصريين لديهم حلم لن يحيدوا عن تحقيقه، وهو أن يكون لديهم وطن يليق بهم، لافتاً إلى أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، والثقة في شباب الأمة المتحمس لبناء الوطن. وأضاف، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مساء أمس: «نسعى لحوار بناء وجاد نستخلص منه النتائج والتوصيات، ونعمل بإخلاص وتجرد من أجل تحقيقها بشباب مصر».

وتنتهي اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر تحت شعار «أبدع انطلق»، بحضور 1500 مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية، وعرض المؤتمر للشباب فيلماً وثائقياً، باسم «بطل كل يوم»، يحكي قصصاً لعدد من النماذج الناجحة.

وقالت آلاء فوزي، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن النسخة الحالية من المؤتمر لها أهمية خاصة لاسيما في المغزى من مكان انعقاده، والذي تنقل في النسخ السابقة بين أسوان وشرم الشيخ ومدن القناة وسيناء، وصولاً هذه المرة للعاصمة الإدارية الجديدة التي من خلالها وجهت مصر رسالة بأن لديها الجديد لتقدمه من كوادر شبابية ومدن استثمارية على أحدث مستوى. وأضافت لـ«الاتحاد» أن ما ميز النسخة السابعة أيضاً من مؤتمر الشباب هو تخريج دفعة الشباب الأفريقي التي تم تأهيلها ضمن البرنامج الرئاسي ليقودوا دولهم بعدما تعلموا في مصر، إلى جانب مناقشة جوانب مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس المصري لمساعدة محدودي الدخل، وإعلان سفراء لـ«حياة كريمة» من الشخصيات العامة والفنانين، وكذلك ما دار من مناقشات حول النمو الاقتصادي الذي حدث مؤخراً ودراسته بدقة للتعلم منه.