تحذيرات من خطر 1500 داعشي في العراق

سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)

كشف الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، أمس، عن وجود 1500 إرهابي في‏ العراق حالياً، رغم مرور عامين على إعلان تحرير الموصل. وقال في تصريح «هناك 1500 عنصر من تنظيم‏ داعش ينشطون في العراق، وهذه معلومات دقيقة وفق بيانات حكومية«، وأضاف «يتركز وجودهم في المناطق الصحراوية خاصة الحدودية بين‏ العراق وسوريا، وكذلك في جبال حمرين الحدودية مع إيران والمناطق المتنازع عليها». في وقت أعلنت فيه السلطات الأمنية اعتقال خلية إرهابية تعمل على تجنيد الشباب في «داعش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وذكر بيان «أن الخلية جرى تفكيكها في‏ قضاء المقدادية ومكونة من ثلاثة متهمين بينهم امرأة».

من جهة ثانية، رفضت ميليشيات الحشد الشعبي الالتزام بالمهلة النهائية الممنوحة من قبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لإغلاق مقارها داخل المدن وخارجها، والتي كان من المقرر انتهاؤها أمس، وطالبت بشهرين إضافيين وتعيين عناصر تابعة للميليشيات في المناطق المحررة من داعش، مع منحهم رتباً عسكرية لا تقل عن ضابط، والحصول على معسكرات وثكنات خاصة غير تابعة للجيش.

في جانب آخر، أعلن مجلس مكافحة الفساد العراقي، أمس، متابعة إجراءات أوامر الاسترداد بحق مطلوبين الصادرة من الإنتربول. في وقت كشفت فيه هيئة النزاهة العراقية أمس عملية اختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى، من قبل محافظها السابق الفار من العدالة نوفل العاكوب. وقال مسؤول في هيئة النزاهة إن الهيئة ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي محافظة نينوى. وأضاف أن «هذه المبالغ التي كان يفترض أن تصرف أيضاً على تأهيل مستشفيين في المنطقة، وقام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وإيداعها في إقليم كردستان». وأضاف «ضبطنا إيصالات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة دون أي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية».

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في أبريل عن فقد ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائياً نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبّارة في الموصل بتاريخ 21 مارس 2019 وراح ضحيتها قرابة 100 عراقي غالبيتهم من النساء والأطفال. وكان اسم العاكوب برز مجدداً بعد أن أدرجته الولايات المتحدة بين أربعة مسؤولين عراقيين ضمن قائمة العقوبات لتورطهم في قضايا فساد وانتهاك حقوق الإنسان. ورغم صدور مذكرات توقيف بحقه فإن العاكوب لا يزال فاراً، ويجري مقابلات مع تلفزيونات في مدن كردستان العراق.

ولا يزال احتلال تنظيم داعش الإرهابي يدمر النسيج الاجتماعي في الموصل حتى بعد تحريرها. إذ كشفت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، عن حدوث 20 حالة انتحار لنساء إيزيديات محررات من «داعش»، في إقليم سنجار الذي فر إليه آلاف الإيزيديين هروباً من التنظيم الذي اجتاح مدنهم في أغسطس عام 2014. وأوضح التقرير أن أصغر المنتحرات سناً هي طفلة مراهقة عمرها 13 عاماً، أما أكبرهن سناً فهي امرأة بعمر 30 عاما‏ً. وقالت أليس لوينز، رئيسة فريق للمنظمة يقدم خدمات مساندة لمستشفى في ناحية سنوني في سنجار: «إن الانتحار مشكلة كبيرة وبدأنا بملاحظة زيادة حادة في شهر أبريل الماضي بعد أن أذهلنا تفاقم العدد والأساليب العنيفة المتبعة بمحاولات الانتحار التي يتخللها قيام نساء بحرق أنفسهن»، مشيرة إلى أن المنظمة «سجلت 20 حالة انتحار خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط أصغرها لمراهقة عمرها 13 عاماً وأكبرها سناً امرأة بعمر 30 عاماً».