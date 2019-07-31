تونس: ترشح 1592 قائمة للانتخابات التشريعية

ساسي جبيل (تونس) أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أمس، أن الإحصائيات الأولية تفيد بترشح 1592 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، وقال في مؤتمر صحفي إن هناك 695 قائمة حزبية و707 قوائم مستقلة و190 قائمة ائتلافية. وطالبت الهيئة بإدخال تعديلات تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة الرئاسية المؤقتة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

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