الخرطوم (الاتحاد) سمحت السلطات السودانية للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير المسجون في سجن كوبر، ولشقيقه عبدالله المتهم في قضايا فساد، بحضور مراسم جنازة والدتهما هدية محمد الزين (92 عاماً)، التي توفيت، مساء أمس الأول، بمستشفى علياء العسكري في الخرطوم، وذلك على الرغم من مطالبة العديد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي السلطات بعدم السماح للبشير بحضور مراسم الدفن.

من ناحية أخرى، قرر المجلس العسكري الحاكم في السودان تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى «جهاز المخابرات الوطني». وقال مدير الجهاز الفريق أبو بكر مصطفى إن تغيير الاسم تم بموجب مرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان: السماح للبشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.