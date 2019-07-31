"صافر" تطلق نداءً لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر

عدن (الاتحاد) تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران رفضها السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بالقيام بعملية إصلاح خزان النفط الخام العائم التابع لشركة «صافر» البترولية والمتواجد في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة الحديدة.

ودعت شركة «صافر» الأطراف المحلية وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر، والمعنيين في الأمم المتحدة والحكومة إلى سرعة التدخل والتحرك لاحتواء أكبر كارثة بيئية يمكن أن تقع في البحر الأحمر والمنطقة. وأصدرت الشركة أمس، بياناً تحذيرياً تستغيث فيه لوضع تدابير سريعة وعاجلة وتفريغ الخزان النفطي العائم قبل أن يدمر البيئة البحرية في حوض البحر الأحمر نتيجة التلوث الذي ستكون عواقبه وخيمة.

وأشارت مصادر نفطية يمنية إلى أن الميليشيات تحاول استغلال الحادثة لصالحها وابتزاز الأمم المتحدة لتنفيذ أجندتها الخاصة، موضحةً أن الحوثيين رفضوا السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتفريغ خزان النفط الخام العائم.

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