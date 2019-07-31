"الهلال" يتفقد أعمال تأهيل مرافق صحية في حضرموت

حضرموت (الاتحاد)

تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سير العمل في مشروعي تأهيل وصيانة مستشفيي «الشحر العام» و«غيل باوزير» في محافظة حضرموت، واللذين يجري تنفيذهما بدعم من الإمارات ضمن الجهود الرامية لإنعاش القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة والمناطق المجاورة لها.

واطلع وفد الهيئة برئاسة حميد راشد الشامسي وبرفقه وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، على نسبة الإنجاز في المشروعين والأعمال الجارية في كافة أقسام المستشفيين اللذين يندرجان ضمن مشاريع برنامج تطوير القطاع الصحي في حضرموت والذي يتضمن تأهيل وصيانة 7 مستشفيات رئيسية إلى جانب مشاريع تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي.

وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن أعمال الصيانة والتأهيل تنجز بوتيرة عالية من أجل الانتهاء في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص على تبني مثل هذه المشاريع الهادفة والرامية للتخفيف من معاناة المرضى والمحتاجين إلى رعاية صحية متكاملة في المناطق البعيدة والنائية بشكل خاص.

وأوضح أن المشروعين سيمثلان نقلة نوعية في القطاع الصحي في مديريتي «الشحر» و«غيل باوزير» وسيسهمان في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر التي تقطع مسافات بعيدة للوصول إلى مستشفيات مركزية بمدينة المكلا، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تنفذ على عدة مراحل ابتداءً من المرحلة الإنشائية إلى مرحلة صيانة الآلات وأجهزة الفحص والمرحلة الأخيرة، إدخال أجهزة جديدة وأدوية ومحاليل طبية ستساعد على تلبية احتجاجات الأهالي.

من جانبه، أشاد وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، بمستوى الإنجاز في أعمال الصيانة والتأهيل في المستشفيين، مقدماً شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدور الكبير الذي تقدمه في حضرموت واهتمامها بالجانب الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وثمن وكيل محافظة حضرموت دور دولة الإمارات العربية المتحدة الفاعل والحيوي في إطار التحالف العربي، مؤكداً أن الجهود المبذولة من قبل الإمارات في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية أسهمت في تعزيز الاستقرار وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات المحررة وفي مقدمتها محافظة حضرموت التي تشهد انتعاشة حقيقية في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.