الجيش اليمني يواصل تقدمه في الضالع

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

قتل أكثر من 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وأصيب آخرون، أمس، خلال عملية تمشيط واسعة نفذها الجيش اليمني في أوكار الميليشيات بقرية «القهرة»، شرق مديرية «مريس»، شمال محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية أحرزت تقدماً في مديرية «مريس» وقامت بعملية تمشيط عدد من المواقع المحررة من قبضة المليشيات الحوثية.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش شنت هجوماً كبيراً على مواقع الميليشيات الحوثية وقامت بتمشيط موقع «السبعة والمنقيز والقهرة» في المحور الشرقي لجبهة «مريس»، بالإضافة إلى «حصن شداد والرفقة» وأجزاء من منطقة «صولان» وموقع «العظم ووينان». وأشار المصدر إلى أن المعارك ما تزال مستمرة وأن قوات الجيش تلاحق فلول الميليشيات الفارة من خطوط التماس.

وفي الضالع أيضاً، حقق الجيش اليمني أمس، تقدماً جديداً في جبهة «حجر» غربي المحافظة.

وحررت قوات الجيش قرية «بتار» في منطقة «حجر»، عقب مواجهات خاضتها مع الحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم. إلى ذلك، تواصل قوات الجيش تقدمها، صوب منطقة «صبيرة» غربي مديرية «قعطبة»، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، سلسلة غارات على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي في صنعاء. وقالت مصادر محلية، إن الغارات الجوية استهدفت ومواقع تجهيزات عسكرية في منطقة ومعسكر «السواد» بمديرية «سنحان» جنوبي العاصمة.

في غضون ذلك، شنت ميليشيات الحوثي أمس، هجوماً عنيفاً على المناطق والأحياء السكنية المحررة شرق مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع قوات المقاومة المشتركة شرقي المدينة، مشيرةً إلى أن الهجوم تركز على المواقع المحررة في شارع صنعاء، الذي يمتد من كيلو 7 وصولاً إلى وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات استخدمت الدبابات والمدفعية في قصف الأحياء السكنية، تزامناً مع محاولة عناصرها التقدم صوب الأحياء في محيط «سوق وجولتي الحلقة ويمن موبايل»، لافتةً إلى أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم بعد ساعتين من المواجهات، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر بشرية ومادية. وقال مصدر في القوات المشتركة، إن هذا الهجوم هو الثالث من نوعه للميليشيات الحوثية منذ توقيع اتفاق خفض التوتر العسكري في الحديدة الذي رعته الأمم المتحدة منتصف يوليو، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تسعى لنسف اتفاق السويد والهدنة الإنسانية الهشة في المحافظة الساحلية.