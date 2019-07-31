كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن رفضها طلبات لجوء الإيزيديين لانتفاء الخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محكمة ألمانية أنه لم يعد هناك خطر على الإيزيديين من التعرض للملاحقة شمال العراق.

ولذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا بولاية سكسونيا السفلى، اليوم الثلاثاء طلب لجوء تقدم به رجل عراقي هو وأخته.

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وبرر القاضي حكمه بأن تعرض الإيزيديين للملاحقة لم يعد محتملاً منذ طرد مليشيات تنظيم داعش الإرهابي من هناك.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد حاصر في أغسطس 2014 أكثر من عشرة آلاف من أبناء الطائفة الإيزيدية في جبل سنجار، وأسروا واسترقّوا آلاف النساء والأطفال الإيزيديين، وقتلوا آلاف الرجال.

وفي سياق ذي صلة تعتزم الجالية الإيزيدية في ولاية سكسونيا السفلى إحياء ذكرى المذبحة السبت المقبل واستغلال المناسبة للتوجه لألمانيا بالشكر على إيوائهم.