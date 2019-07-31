تطبيق “واتساب” يحضر مفاجأة لمستخدميه.. ويرفض كشف التفاصيل

كشف موقع “ذي صن” البريطاني، عن معلومات مسربة حول احتمال إطلاق تطبيق المراسلة الشهير “واتس آب” في أجهزة: “أيباد” و”ماك بوك” و”ماك”.

وفي حال كنت تملك جهاز “أيباد” أو “ماك بوك”، فأنت بحاجة حاليا إلى استخدام “واتس آب ويب” في متصفح الويب، حيث لا توجد جميع ميزات التطبيق المملوك من قبل “فيسبوك”، التي تتوقعها.

وجاء في مدونة WABetaInfo التقنية- التي تكشف بانتظام عن ميزات “واتس آب” الجديدة- أن تطبيق المراسلة سيصبح متاحا على “أيباد” وmacOS قريبا.

وعلاوة على ذلك، تزعم المدونة أن تطبيق “واتس آب” سيسمح للمستخدمين بامتلاك الحساب نفسه على أجهزة متعددة.

Advertisements

وفي الوقت الحالي، من المستحيل استخدام حساب “واتس آب” الخاص، على أكثر من جهاز واحد عبر التطبيق. وهذا يعني أن تحميل “واتس آب” على جهاز “أيباد” سيمنعك من استخدام الحساب على جهاز “آيفون”.

تجدر الإشارة إلى أن “واتس آب” لم تؤكد أي خطط من هذا القبيل، وفي حال كان هناك خطط واضحة لإدراج التطبيق في أجهزة “أيباد”، يمكن أن تغير الشركة رأيها حقا.

كما رفضت “واتس آب” التعليق على هذه المعلومات المسربة.