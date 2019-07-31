جلال الداودي يقود الرائد لهزم جينك البلجيكي

قدم اللاعب المغربي جلال الدادوي المنتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي من حسنية أكادير إلى نادي الرائد السعودي، أوراق اعتماده سريعا مع فريقه الجديد، في المباراة الودية التي جمعته اليوم الثلاثاء بفريق جينك البلجيكي.

وأحرز الداودي ثنائية للرائد، في اللقاء الذي انتهى بتفوق زملائه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إذ تقدم جينك أولا بعد مرور خمس دقائق على ضربة البداية، قبل أن يعدل لاعب الحسنية السابق الكفة فب الدقيقة 25 من تسديدة خارج مربع العمليات.

وفي الجولة الثانية، وتحديدا بعد عشر دقائق على بدايتها أحرز الكاميروني أرنود ديوم ثاني أهداف الفريق السعودي، ليعود الداودي ويختتم ثلاثية فريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

وكان صاحب 30 عاما، انضم إلى الرائد في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى العقد الذي كان يربطه بالفريق السوسي بنهاية الموسم الكروي الماضي، ليوقع عقدا يمتد لموسمين في كشوفات الفريق السعودي.