ريال مدريد يضع شرطا جديدا مقابل رحيل بيل!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني وضع شرطا جديدا مقابل الاستغناء عن خدماته نجمه الويلزي، غاريث بيل، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد لا يرغب في بيع بيل لأحد منافسيه في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، كما يرفض النادي بيعه بسعر أقل من قيمته.

وانهارت العلاقة بين زيدان وغاريث بيل خلال المباريات التحضيرية للفريق بالكأس الدولية للأبطال، بعدما أكد مدرب ريال مدريد عدم حاجته لجهود الويلزي، بينما حاول المدرب الفرنسي إصلاح العلاقة بينهما خلال الأيام الأخيرة.

ولم يغادر بيل مع بعثة ريال مدريد إلى ألمانيا للمشاركة في كأس "أودي"، واستمر بالتدريب في إسبانيا رفقة زميله المصاب لوكا يوفيتش.

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وكان زيدان قد أعلن قائمة تضم 24 لاعبًا لبطولة كأس أودي الودية، لكنها خلت من اسم بيل الجاهز فنيا وبدنيا.

ورغم ذلك شارك بيل في مقطع فيديو ترويجي لقميص ريال مدريد الثالث، على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وقال جوناثان بارنيت وكيل بيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أي قصص تشير إلى أن غاريث أو أسرته هما السبب وراء عدم إتمام صفقة انتقاله للصين، هي خاطئة تماما".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الأحد الماضي، أن عائلة بيل عرقلت انتقاله إلى الصين، وطلبت من وكيله البحث عن عروض من أندية أخرى في أوروبا.