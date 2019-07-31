صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن وكيل نجم يوفنتوس، باولو ديبالا، وصل إلى لندن، الثلاثاء، للتفاوض مع مانشستر يونايتد حول انتقال موكله إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن وكيل ديبالا سيتفاوض مع مانشستر يونايتد حول انتقال ديبالا إلى أولد ترافورد، مقابل انتقال روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر إلى يوفنتوس.

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وتدور الكثير من التكهنات حول مستقبل ديبالا في يوفنتوس، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة خلال الموسم المنصرم، وتحديدًا بعد انضمام كريستيانو رونالدو.

ويطمح مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديبالا، خاصة في ظل إجادته في أكثر من مركز، على الجناحين، وصانع ألعاب، ورأس حربة.

وينتظر يوفنتوس أن يتوصل وكيل ديبالا لاتفاق مع يونايتد حول البنود الشخصية للاعب، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة التبادلية.