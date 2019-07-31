حمد يقود فلسطين للفوز على اليمن في غرب آسيا

حمد كان نجم المباراة الاول، بعدما وقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26، ليمنح فريقه فوزاً مهماً في اولى مبارياته بالبطولة.

بهذا الفوز، تصدرت فلسطين، المجموعة الاولى بالتساوي مع المنتخب الوطني برصيد ثلاثة نقاط.