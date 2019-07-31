حمد يقود فلسطين للفوز على اليمن في غرب آسيا

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2019-07-30 | 23:33
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قاد اللاعب الفلسطيني، ياسر حمد، منتخب بلاده للفوز على اليمن 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.
حمد كان نجم المباراة الاول، بعدما وقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26، ليمنح فريقه فوزاً مهماً في اولى مبارياته بالبطولة.
بهذا الفوز، تصدرت فلسطين، المجموعة الاولى بالتساوي مع المنتخب الوطني برصيد ثلاثة نقاط.
المحرر: محمد خليل
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