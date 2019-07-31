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حمد يقود فلسطين للفوز على اليمن في غرب آسيا

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2019-07-30 | 23:33

حمد يقود فلسطين للفوز على اليمن في غرب آسيا

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قاد اللاعب الفلسطيني، ياسر حمد، منتخب بلاده للفوز على اليمن 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.
حمد كان نجم المباراة الاول، بعدما وقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26، ليمنح فريقه فوزاً مهماً في اولى مبارياته بالبطولة.

بهذا الفوز، تصدرت فلسطين، المجموعة الاولى بالتساوي مع المنتخب الوطني برصيد ثلاثة نقاط.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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