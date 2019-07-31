ايران تعارض تبادل ناقلتي النفط مع بريطانيا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
المح السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد ان ايران تعارض مبادلة ناقلة النفط المحتجزة لديها مع ناقلة النفط المحتجزة لدى بريطانيا.
وقال بعيدي نجاد في تغريدة له على تويتر: ان من غير الممكن تطبيق المقترح الذي اوردته بعض وسائل الاعلام البريطانية المتضمنة مبادلة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى ايران وبريطانيا.
واضاف: ان بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الايراني بصورة غير قانونية (في منطقة جبل طارق) فيما قامت ايران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية لانتهاكها بعض الضوابط المتعلقة بامن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
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