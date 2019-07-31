الخارجية الروسية: موسكو لن تشارك في المحادثات الدولية بشأن فنزويلا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنّ "​موسكو​ لن تشارك في المحادثات الدولية بشأن الأزمة السياسية في ​فنزويلا​ المقرّر عقدها في بيرو الشهر المقبل".

ولفتت إلى "أنّها رفضت الدعوة لعدم دعوة ممثّلي حكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ إلى جانب بواعث قلق أخرى".

ووجّهت بيرو الدعوة إلى ​الصين​ و​روسيا​ و​كوبا والولايات المتحدة​ الأميركية وعشرات الدول الأخرى هذا الشهر، لبحث الوضع في فنزويلا في ليما في السادس من آب المقبل.