الخارجية الروسية: موسكو لن تشارك في المحادثات الدولية بشأن فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ "موسكو لن تشارك في المحادثات الدولية بشأن الأزمة السياسية في فنزويلا المقرّر عقدها في بيرو الشهر المقبل".
ولفتت إلى "أنّها رفضت الدعوة لعدم دعوة ممثّلي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى جانب بواعث قلق أخرى".
ووجّهت بيرو الدعوة إلى الصين وروسيا وكوبا والولايات المتحدة الأميركية وعشرات الدول الأخرى هذا الشهر، لبحث الوضع في فنزويلا في ليما في السادس من آب المقبل.
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