خفر السواحل التركي ضبط 13 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم التسلل لليونان

كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، أنّ "فرق ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 13 عراقيًّا في منطقة "أماجيك" بقضاء "داتشه" في ولاية موغلا غربي ​تركيا​، قبل محاولتهم التوجه إلى جزيرة "كوس" اليونانية بطرق غير شرعية".

ولفتت إلى أنّ "المهاجرين نُقلوا إلى مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".

وكانت قوات الأمن التركية، قد ضبطت خلال عملّيات مختلفة يوم الإثنين، 200 مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى اليونان. وقد حمل المهاجرون جنسيّات سورية وأفغانية ومغربية وعراقية وفلسطينية وبنغلاديشية.