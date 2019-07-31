كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، أنّ "فرق خفر السواحل التركية ضبطت 13 عراقيًّا في منطقة "أماجيك" بقضاء "داتشه" في ولاية موغلا غربي تركيا، قبل محاولتهم التوجه إلى جزيرة "كوس" اليونانية بطرق غير شرعية".
ولفتت إلى أنّ "المهاجرين نُقلوا إلى مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".
وكانت قوات الأمن التركية، قد ضبطت خلال عملّيات مختلفة يوم الإثنين، 200 مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى اليونان. وقد حمل المهاجرون جنسيّات سورية وأفغانية ومغربية وعراقية وفلسطينية وبنغلاديشية.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 13 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم التسلل لليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.