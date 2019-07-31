الارشيف / اخبار العالم

خفر السواحل التركي ضبط 13 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم التسلل لليونان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، أنّ "فرق ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 13 عراقيًّا في منطقة "أماجيك" بقضاء "داتشه" في ولاية موغلا غربي ​تركيا​، قبل محاولتهم التوجه إلى جزيرة "كوس" اليونانية بطرق غير شرعية".

ولفتت إلى أنّ "المهاجرين نُقلوا إلى مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم".

وكانت قوات الأمن التركية، قد ضبطت خلال عملّيات مختلفة يوم الإثنين، 200 مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى اليونان. وقد حمل المهاجرون جنسيّات سورية وأفغانية ومغربية وعراقية وفلسطينية وبنغلاديشية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ضبط 13 مهاجرا غير شرعي أثناء محاولتهم التسلل لليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا