مسؤول إسرائيلي: الجبهة الداخلية لإسرائيل ليست مستعدة لاندلاع حروب مستقبلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال تامير يدعي، أنّ "الجبهة الداخلية لإسرائيل ليست مؤهّلة أو مستعدّة لاندلاع حروب مستقبليّة".
وأوضح يدعي أنّ "قوات الجيش الإسرائيلي غير جاهزة كما يجب لحماية التجمعات الاستيطانيّة من خطر الصواريخ وخلافها، الّتي قد تتعرّض لها هذه التجمّعات حال اندلاع الحرب"، مركّزًا على أنّ "الجيش لم يستوعب خلال السنوات الأخيرة التغييرات العسكرية الّتي طرأت لدى العدو، ولم يأخذ هذا الأمر في حسابه والحاجة للتأقلم مع هذه التغيرات ساعة الطوارئ".
وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد أشهر من نشر مراقب الدولة، يوسف شابيرا، تقريره حول جاهزيّة الجبهة الداخلية للحرب، الّذي لفت من خلاله إلى أنّ قوات الإنقاذ والإسعاف غير قادرة على التأقلم مع عدد كبير من المصابين، بخاصّة في حالة الحرب.
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