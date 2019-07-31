وزير خارجية اليونان: تنقيب تركيا عن النفط والغاز قبالة قبرص يهدد أمن المنطقة

ركّز وزير ​الخارجية اليونانية​ نيكوس ديندياس، في إشارة إلى تنقيب ​تركيا​ عن ​النفط والغاز​ قبالة قبرص، على أنّ "أفعال تركيا غير القانونيّة، الّتي تتحدّى القانون الدولي، تهدّد الأمن في المنطقة، وبالتالي فهي تستحق الإدانة قطعًا".

ولفت في تصريح عقب لقائه نظيره المصري ​سامح شكري​، إلى "أنّنا ناقشنا هذا الانتهاك الصارخ من جانب تركيا لسيادة وحقوق جمهورية قبرص السيادية".

يُشار إلى أنّه لا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.