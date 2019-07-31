معلومات الـMTV: اللواء ابراهيم التقى أرسلان في خلدة بعيدا عن الإعلام

أفادت معلومات قناة الـ"MTV" بأنّ "المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ في خلدة، بعيدًا عن الإعلام"، لافتةً إلى أنّ "اللواء ابراهيم توجّه أيضًا إلى ​قصر بعبدا​، حيث التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، ويُفترض أن يستكمل المشاورات الّتي يقوم بها، بلقاءات مع المعنيّين بقضية حادثة ​قبرشمون​".

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