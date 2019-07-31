نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر السراي الحكومي، أنّ "هناك مؤشرات إيجابيّة سوف تنجلي صورتها بعد لقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الّذي عاد من قطر أمس، برئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان".
وكشفت المصادر أنّ "ابراهيم سيتولّى إقناع أرسلان بوجوب القبول بالمحكمة العسكرية والتخلّي عن مقولة "لا حكومة بدون مجلس عدلي"، لأنّ التأزّم السياسي بدأ ينسحب على الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة إلى حدّ بات يخشى معه من انفلات الأمور من يد الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القبس: ابراهيم سيتولى إقناع أرسلان بوجوب القبول بالمحكمة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.