مصادر القبس: ابراهيم سيتولى إقناع أرسلان بوجوب القبول بالمحكمة العسكرية

نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر ​السراي الحكومي​، أنّ "هناك مؤشرات إيجابيّة سوف تنجلي صورتها بعد لقاء المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، الّذي عاد من قطر أمس، برئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​".

وكشفت المصادر أنّ "ابراهيم سيتولّى إقناع أرسلان بوجوب القبول ب​المحكمة العسكرية​ والتخلّي عن مقولة "لا حكومة بدون مجلس عدلي"، لأنّ التأزّم السياسي بدأ ينسحب على الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة إلى حدّ بات يخشى معه من انفلات الأمور من يد الجميع".