الراعي ترأس قداسا في باحة دير مار مارون مجدل المعوش

ترأس ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ الذبيحة الإلهية في باحة ​دير مار مارون​ - مجدل المعوش.

وكان الراعي وصل إلى بلدة مجدل المعوش - قضاء الشوف، في زيارة راعوية، يبارك فيها تمثال القديس مارون في باحة دير مار مارون للرهبنة اللبنانية المارونية.

وأقيم استقبال رسمي وشعبي لافت للبطريرك الراعي رفعت فيه ​اللافتات​ المرحبة على الطرق المؤدية الى البلدة، إضافة إلى الأعلام البطريركية واللبنانية، وسط حضور رسمي سياسي، ضم: وزراء ونواب وفاعليات ثقافية واجتماعية ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات من عدد من الرهبانيات، إضافة إلى رؤساء عامين ورئيسات عامات وحركات كشفية ورسولية وأخويات وطلائع وفرسان وحشد من المؤمنين.