الراعي ترأس قداسا في باحة دير مار مارون مجدل المعوش

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية في باحة دير مار مارون - مجدل المعوش.
وكان الراعي وصل إلى بلدة مجدل المعوش - قضاء الشوف، في زيارة راعوية، يبارك فيها تمثال القديس مارون في باحة دير مار مارون للرهبنة اللبنانية المارونية.
وأقيم استقبال رسمي وشعبي لافت للبطريرك الراعي رفعت فيه اللافتات المرحبة على الطرق المؤدية الى البلدة، إضافة إلى الأعلام البطريركية واللبنانية، وسط حضور رسمي سياسي، ضم: وزراء ونواب وفاعليات ثقافية واجتماعية ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات من عدد من الرهبانيات، إضافة إلى رؤساء عامين ورئيسات عامات وحركات كشفية ورسولية وأخويات وطلائع وفرسان وحشد من المؤمنين.
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