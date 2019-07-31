سليم جريصاتي: الرئيس عون سيوقع على الموازنة كما جاءت من مجلس النواب

أكّد وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، في تصريح تلفزيوني، أن "موعد رسالة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ل​مجلس النواب​ في أسرع وقت ممكن مع ​الموازنة​ ومع مشروع إمهال ​الحكومة​ 6 أشهر لإنجاز قطوعات الحساب"، مشيرًا إلى أن "المادة 80 المتعلقة بحفظ حق الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​ موجودة في الموازنة والرئيس عون سيوقع على الموازنة كما جاءت من مجلس النواب".

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