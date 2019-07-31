علوش: الحديث عن استقالة الحريري مجرد تمنيات لدى العقول المريضة

إعتبر النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن "الحديث عن استقالة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مجرد تمنيات لدى العقول المريضة التي تعتبر سقوط الحكومة مكسبا سياسيا لها"، لافتا الى أن "بمقدور الحريري أن يقلب الطاولة على من فيها، لكن ما يمنعه عن الاستقالة في هذه اللحظة الحرجة، هو الضرر الهائل الذي سيلحق بالبلاد على كل المستويات، بحيث لن يعود بمقدور أي كان لملمة تداعياته وإطفاء شرارته".

وفي حديث صحافي شدد علوش على أن "استمرار التعنت ودفع الأمور إلى مزيد من التوتر، سيؤول في نهاية المطاف الى نشوب أزمة حادة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وأخطرها ما يتردد اليوم في السر والعلن عن تعديل ​اتفاق الطائف​"، محذرا "من اللعب بالنار لأن انتشارها لن يبقي أحدا خارج دائرة الحريق".