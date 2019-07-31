وكالة يونهاب: كوريا الشمالية تطلق مقذوفات عديدة غير محددة النوع

افادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن "​كوريا الشمالية​ أطلقت مقذوفات عديدة غير محدّدة النوع"، مشيرة الى انه "تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد".

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