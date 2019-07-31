لو حابب تقسط قيمة مخالفة وحدتك وفقا لقانون التصالح ..أعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تقسيط قيمة المخالفة فى حال قبول الطلب وأن تكون الوحدة المخالفة وفقا لنصوص القانون، وفيما يلى نرصد كيفية تقسيط القيمة: 1. سداد قيمة 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح. 2. سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات. Advertisements 3. يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط. وتضمن القانون واللائحة التنفيذيه له العديد من التيسيرات على المواطنين بشأن تشجيعهم على التصالح، وأن يكون القانون جاذب لهم، لإنهاء أوضاع ظلت عالقة منذ سنوات طويلة، ويقضى على ظاهرة العشوائيات، ووقف النمو العشوائى.

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