الناصرة: مصرع شخص في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص من مدينة الناصرة مصرعه، في حادث طرق وقع في نتسيرت عيليت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وعلم أن ضحية الحادث في الستينات من عمره فقد السيطرة على مركبته في شارع "سدي يتسحاك" في نتسيرت عيليت.

وجاء أن سائق المركبة قد انحرف بمركبته لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى انقلابها، واصطدامها بشجرة على جانب الشارع.

كما علم أن سائق المركبة قد أصيب بجروح حرجة، ونقل إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، ليتم الإعلان عن وفاته لاحقًا.