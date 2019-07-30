شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي جمعة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب البديل التونسي، المهدي جمعة، نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة .

وقال أنه بدا بجمع تزكيات النواب استعدادًا لإعلان ترشحه رسيمًا.

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ويفرض قانون الانتخابات في تونس على الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية جمع تزكيات 10 نواب من البرلمان، أو توقيع 10 آلاف ناخب تونسي من 10 دوائر انتخابية.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن جدولة الانتخابات التي ستجرى يوم الـ15 من أيلول/ سبتمبر المقبل، وهو موعد اعتبره كثيرون بأنه ”ضيّق“ ولا يمنح الحظوظ المتساوية للمرشحين للرئاسيات.

وبحسب رئيس هيئة الانتخابات، نبيل بفون، فإنّه سيبدأ فتح باب تقديم الترشحات يوم 2 وحتى 9 آب/ أغسطس المقبل.