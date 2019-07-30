أضواء كاشفة : تقارير دولية تبعث رسائل طمأنة للعمانيين

ناصر اليحمدي

مازالت السلطنة تجني ثمار السياسة الرشيدة والفكر الحكيم والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – الذي أطلق العنان لمسيرة النهضة كي تسابق الزمن وتصل إلى المعالي وتحقق التنمية المستدامة الشاملة والاستقرار والثبات الاقتصادي المتين للأجيال الحالية والقادمة.. فها هي شهادة دولية جديدة تؤكد على صواب النهج الذي تسير عليه بلادنا حيث قالت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الإنمائي في تقرير لها مؤخرا إن السلطنة مازالت في تصنيف “+BB” ذات نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة امتلاكها مميزات هيكلية قوية إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي وأن لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف وأشار التقرير إلى تحقيق السلطنة معدلات نمو مرتفعة وإيرادات حكومية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الجديدة كحقل خزان وحقل مبروك لإنتاج الغاز …. إلى آخر هذه المؤشرات الإيجابية في التقرير التي تبرهن على استقرار ومتانة اقتصادنا العماني وصواب السياسة التي تتبعها بلادنا.لاشك أن مثل هذه التقارير الدولية التي تشيد باقتصادنا وسياستنا تبعث رسائل طمأنة يفخر بها كل مواطن عماني .. ففي عالمنا الذي يموج بالصراعات والفوضى والأزمات على كافة المستويات يتخوف الإنسان على مستقبل أولاده لكن نحمد الله أن أنعم علينا بأفضل نعمة يحصل عليها الإنسان على الإطلاق وهي قيادة حكيمة ذات رؤية ثاقبة وفكر سديد تأخذ بيد البلاد إلى بر الأمن والأمان وتمنح شعبها الاستقرار والطمأنينة والرفاهية.لقد تزامن هذا التقرير الدولي مع بيانات النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة 6% مقارنة بنهاية فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي لتسجل السلطنة بالتالي فائضا فعليا في الموازنة دون اللجوء إلى مصادر التمويل وذلك للمرة الأولى منذ التراجع الكبير لأسعار النفط وهذا في حد ذاته يعد إنجازا كبيرا من وجهة النظر الاقتصادية ويدعم فكرة تنويع مصادر الدخل ونجاح السياسة العمانية ويدل على أنها تسير في الطريق الصحيح.إن مصفوفة النماء في بلادنا تشق عباب السماء وتفتح الأبواب لمستقبل مشرق باهر مستقر للأجيال الحالية والقادمة .. وتثبت الأيام تباعا مدى القفزات الهائلة التي تحققها السلطنة في مجال التنمية على جميع مستوياتها وأن قيادتنا الحكيمة حريصة على تحقيق العيش الكريم للمواطن العماني وتعمل قدر استطاعتها على تحسين مستواه المعيشي.. فكل التحية والشكر للقائد الحكيم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على ما يوليه من اهتمام وعناية خاصة بشعبه ونبتهل إلى الله تعالى أن يبقيه لنا ذخرا وقائدا حكيما وأن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية.. وأن يديم على بلادنا الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يكلل المسيرة المباركة بالنجاح والتقدم .. إنه نعم المولى ونعم النصير.

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“تحدي العمر” رحلة مشبوهة عبر الزمن

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام صيحة من الصيحات التي يطلقون عليها “تحدي” والتي تظهر بين فينة وأخرى ويقبل عليها رواد تلك المواقع وفي مقدمتهم نجوم الفن والكرة وغيرهم من المشاهير مثل تحدي “رقصة كيكي” و”غطاء الزجاجة” و”دلو الثلج” وغيرها .. وآخر هذه الصيحات ما يسمى “تحدي العمر” ويستخدم فيه الشخص تطبيق “فيس آب” الذي يأخذه في رحلة عبر الزمن ليشاهد ملامح وجهه بعد مرور عشرات السنين وهو في مرحلة الشيخوخة.

الغريب أن المؤشرات أظهرت أنه تم تحميل التطبيق ملايين المرات وهو ما يجعلنا نتساءل لماذا كل هذا التهافت من قبل الإنسان لمعرفة ملامحه وهو مسن ؟.. وهل هذا نوع من مواجهة الشيخوخة أم أنه الفضول الذي يدفعه لمعرفة ما سيحفره الزمن من علامات على وجهه؟.

ما يدعو للدهشة أن العديد من الممثلين تجاوزوا سن الستين بسنوات وبالرغم من ذلك لم تعرف التجاعيد لهم طريقا .. فمن الواضح أن التطبيق يبالغ في رسم التجاعيد حتى يقتنع المستخدم بأن هذا هو شكله الفعلي عند وصوله لهذه السن .. قد يقول البعض إن اهتمام الفنانين ببشرتهم وإجراء بعض عمليات التجميل قد تخفي ملامح الزمن من على وجوههم .. ونحن بدورنا نرد بأن هذا قد يكون صحيحا إلى حد ما ولكن هذا لا يعني أن الإنسان عند وصوله لهذه السن سيكون شكله متطابقا مع ما رسمه البرنامج .. فالله وحده يعلم ماذا سيؤول إليه شكل الإنسان وما إذا كان سيعيش حتى يصل لهذا العمر أم لا.

لاشك أن هناك بعض الناس يعتقدون أن تقدمهم في العمر أمر مثير للإحباط نظرا لما سيحدث في شكلهم من تغيير – لاسيما أولئك الذين يهتمون بمظهرهم بطريقة مفرطة – كذلك ما سيعانونه من أمراض ووهن وقلة إنتاج إلى جانب شعورهم بأن رحلتهم في الحياة على وشك الانتهاء لذلك نراهم لا يريدون أن يتخيلوا وصولهم إلى مرحلة الشيخوخة ويتمنون العودة للشباب مرة أخرى ويرددون دائما قول شاعرنا العباسي أبو العتاهية:

“فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب”

وبالتالي فإن تطبيق “فيس آب” يضعهم في مواجهة مع مخاوفهم ويمنحهم الثقة في أن الحياة لابد أن تسير في طريقها المرسوم.

المشكلة أن خبراء التكنولوجيا حذروا من مثل هذه التطبيقات التي قد تتلاعب بالصور الشخصية وتستغلها استغلالا سيئا فيما بعد لاسيما أن حماية المستخدم ليست متوافرة فيها.

عموما إن الإنسان عليه أن يتقبل شكله في جميع مراحل حياته بمميزاته وعيوبه وعليه أن يعيش اللحظة ويعلم أن المرء ليس بمظهره بل بأفعاله.

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مسك الختام

قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا).