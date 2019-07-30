الاحتلال يلاحق طفل فلسطيني لم يتجاوز الرابعة متهم بالمقاومة ومهدد بالاعتقال

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل المقدسي محمد ربيع عليان (4 سنوات) من بلدة العيسوية للتحقيق بدعوى إلقائه حجارة علي جنود ومركبات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ووصفت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” مشهد توجه محمد إلى السلطات الأمنية الإسرائيلية، وقالت إنه “تم تجهيزه بعتاد رحلة ترفيهية، ملابس جديدة، ومسليات (شيبسات، وشوكو، وشوكولاته، وسيريلاك)، في محاولة من والده لتخفيف الصدمة على طفله”. وأشارت إلى أن والده أخبره في الطريق أنهما ذاهبان للسباحة والتنزه، “لكن الواقع بقسوته كشف لمحمد طريقه، حيث سرعان ما بدأ بالبكاء حين شاهد جنود وضباط الاحتلال بانتظاره”.وقال والد الطفل محمد، إن ضباط الاحتلال طلبوا منه أن ينتبه لطفله وألا يتركه يخرج للحارة، و”ألا يلقي الحجارة صوب مركباتهم”. وأضاف عليان : “هددوني بأنهم في المرة القادمة سيأخذون محمد، وكان ردي بأن محمد لا يعرف أصلا ماذا يعني “جيش” ولا يعرف الحجارة”.

وتابع : “قلت للضابط الإسرائيلي انظر هل هذا الطفل يعرف شيئا في الحياة؟ حتى إن ملامح الضابط تغيرت وحاول بأي طريقة التهرب وأن يقول أي كلام، دون أن ينسى في كل حوار تهديدي باعتقال محمد”. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطنية “وفا” عن ناشط يدعى هاني العيساوي، قوله أن سلطات الاحتلال حاولت أمس الأول وحتى صباح أمس التنصل من الاستدعاء بعد انتشار فيديوهات وصور للطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول الصحافة الأجنبية للخبر.

من جانبها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن استدعاء الطفل محمد “تجاوز لجميع الخطوط الحمراء وانتهاكا فاضحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة الاتفاقية الدولية للطفل، واستخفافا بالإدانات الدولية التي تطالب مسلسل الجرائم بحق أبناء الفلسطينيين عامة وبحق الطفولة الفلسطينية خاصة”. كما نددت منظمة التحرير الفلسطينية باستدعاء الطفل عليان للتحقيق معه. وانتقدت دائرة حقوق الإنسان في المنظمة في بيان لها “الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ أربع أعوام ونصف برفقة والده للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة”.