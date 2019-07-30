السودان : تعليق الدراسة وترجيح بتأجيل المحادثات

الخرطوم ـ وكالات: أعلن المجلس العسكري السوداني الانتقالي تعليق الدراسة في السودان لكل المراحل التعليمية بجميع المحليات إلى أجل غير مسمى. وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، قرارا إداريا يقضي بـ”تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى”. وعاد التوتر إلى الأجواء السياسية في السودان، بعد أحداث مدينة الأبيض، حيث قتل 5 متظاهرين من بينهم 4 طلاب مدارس بالرصاص أمس الاول. وعلق رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، على الواقعة، قوله إنه ينبغي “إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض”. وأضاف: “ما حدث في مدينة الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة”.

وفي وقت سابق، طالب “تجمع المهنيين السودانيين” بتعليق الدراسة. وذكر في بيان على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، :”نطالب المجلس العسكري بضرورة تعليق الدراسة وبصورة عاجلة في جميع المراحل حتى انجلاء الموقف، حفاظا على أرواح بناتنا وأبنائنا الطلاب”. كان ما لا يقل عن خمسة أشخاص، بينهم أربعة طلاب، لقوا حتفهم أمس وأصيب العشرات في احتجاجات طلابية شهدتها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط السودان. وتقول المعارضة إن الضحايا سقطوا بنيران قناصة. وكان الطلاب يحتجون على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز. كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

في وقت لاحق، أعلنت قوى “الحرية والتغيير” بالسودان إرسال وفدها التفاوضي مع المجلس العسكري إلى مدينة الأبيض لتقصي الأوضاع، وذكر موقع “سودان تربيون” أن الوفد يضم كلا من عمر الدقير وعلي الريح السنهوري ومدني عباس وإبراهيم الأمين. وقال القيادي بقوى الحرية محمد ضياء الدين، للموقع، إن الوفد التفاوضي “سيقف على حقيقة الأحداث التي شهدتها المدينة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات خلال التظاهرات السلمية”. وأوضح أن المفاوضات مع المجلس العسكري التي كانت مقررة أمس يمكن أن تتأجل إلى أجل غير مسمى.